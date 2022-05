Dragons : La licence revient avec un nouveau jeu, DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes

Outright Games a tenu sa propre conférence en ligne hier avec le OG Unwrapped 2022, où l’on a notamment pu découvrir DC Justice League ou encore PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix. L’éditeur, qui est spécialisé dans les jeux à destination de toute la famille, s’est aussi intéressée à la licence Dragons de DreamWorks, en proposant un nouveau titre original baptisé DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes.

Un jeu inspiré par la récente série

Cette nouvelle aventure est directement inspirée par la série du même nom, qui se déroule 1 300 après les événements des films Dragons. On pourra alors prendre le contrôle de 4 dragons différents, à savoir Plowhorn, Wu & Wei, Feathers, et Thunder, qui partiront à l’aventure pour sauver la famille de Thunder.

Il faudra alors utiliser les différentes capacités de ces dragons pour se défaire des différents ennemis, tandis qu’un mode Challenge permettra aux plus aguerris de retenter les niveaux avec une difficulté supérieure.

DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes sera disponible dès cet automne, sans plus de précisions, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Google Stadia.