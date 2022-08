Le jeu DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes présente son gameplay

Attendu pour la rentrée, le jeu vidéo DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce. L’occasion de présenter ses mécaniques de jeu, qui vont s’adresser avant tout à un public familial, pour les jeunes et les moins jeunes qui adorent l’univers de Krokmou et de la série animée.

Direction les Royaumes du monde caché

Chapeauté par Outright Games, acteur réputé pour ses nombreuses adaptations de jeux familiaux (Paw Patrol, Dragons : L’Aube des Nouveaux Cavaliers), DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes se présente comme un jeu d’action et d’aventure. Le titre propose une histoire à travers les royaumes du monde caché, avec plusieurs lieux iconiques de la série animée du même nom, tels que la vallée des ténèbres ou encore la grotte de cristaux.

Vous l’avez compris, le jeu adapte la série d’animation éponyme, qui se déroule dans le même univers mais 1300 ans plus tard que les films. Pas de Krokmou donc, mais quatre dragons que l’on pourra contrôler, à savoir Tonnerre, Bissocorn, Panache, Wu et Wei, qui auront chacun leurs propres compétences et capacités. Bissocorn peut par exemple attaquer à distance avec ses attaques baveuses. L’objectif sera d’enchaîner divers niveaux où nos quatre dragons vont devoir sauver la famille de Tonnerre et les Royaumes Dragons. Quelques petites énigmes vont saupoudrer notre progression, et il faudra venir à bout de plusieurs ennemis, dont des boss un peu plus coriaces.

DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes sera lancé le 23 septembre 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC et Google Stadia. La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura bien une version physique, avec la présence d’un livret spécial de 40 pages qui retracera les événements qui se sont déroulés entre les films Dragons et la série en question. Les précommandes physiques ne sont cependant pas encore disponibles, mais arriveront prochainement.