Bonne année ludique ! Que cette année 2020 soit d’autant plus remplie de boîtes de jeux et de partage ! En parlant de partage, nous allons inaugurer cette année avec Dreamscape, un jeu vous proposant de construire vos propres rêves. C’est parti pour un voyage onirique !

A l’occasion de cette chronique, nous avons joué à Dreamscape dans des configurations entre 1 et 4 joueurs. Le jeu réussit à proposer des variations et à adapter son principe intelligemment pour toutes les configurations. Le terrain central propose en effet différents cases à remplir ou non, mais réussit à garder toute la saveur à son concept.

Au pays des rêves

Dreamscape est un jeu de gestion pour 1 à 4 joueurs dans lequel vous allez accompagner votre dormeur dans le monde des rêves. Vous devrez tout d’abord collecter des fragments afin de pouvoir les placer et réaliser des rêves pour obtenir des points de victoire. Le jeu se joue en 6 tours, divisés en deux manches distinctes pour le joueur. Dans la première partie de votre tour, vous aurez quatre actions pour obtenir le plus de fragments de rêves possible.

Pour cela, vous pourrez vous déplacer de lieu en lieu, récupérer un fragment, ou encore utiliser un pouvoir. Si les actions de déplacement et d’obtention de fragments vous coûteront 1 action à chaque fois, vous pourrez obtenir gratuitement des déplacements si vous possédez un fragment de la même couleur que le dernier disponible sur le lieu. Il sera ainsi possible de combiner actions gratuites et actions payantes pour pouvoir récolter le plus de fragments pour la seconde phase.

Cette seconde phase vous proposera de construire vos rêves. Vous aurez avec vous différentes cartes proposant des schémas à réaliser sur votre plateau personnel afin d’obtenir des points de victoire. A vous de poser judicieusement vos pièces, utiliser les pouvoirs gratuits disponibles afin d’effectuer le maximum de points de victoire.

Les actions spéciales disponibles gratuitement dans Dreamscape

Les archives oniriques : Vous pouvez piocher au hasard dans le sac 1 fragment.

Vous pouvez piocher au hasard dans le sac 1 fragment. Les Récolteuses de Rêves : Vous pouvez piocher au hasard dans le sac 2 fragments. Choisir 1 ou 2 lieux pour les y poser, dans l’ordre de votre choix.

Vous pouvez piocher au hasard dans le sac 2 fragments. Choisir 1 ou 2 lieux pour les y poser, dans l’ordre de votre choix. La Tour des Errances : Vous pouvez déplacer jusqu’à 2 fragments de votre Dreamscape (plateau personnel) vers vos Mains.

Vous pouvez déplacer jusqu’à 2 fragments de votre Dreamscape (plateau personnel) vers vos Mains. Le Roi des Songes : Vous pouvez piocher 6 cartes et en conserver 1 depuis la pioche de votre choix.

Vous pouvez piocher 6 cartes et en conserver 1 depuis la pioche de votre choix. Le Lac de l’Éternel Été : Vous pouvez choisir 1 lieu et organiser tous les fragments qui s’y trouvent dans l’ordre de votre choix.

Vous pouvez choisir 1 lieu et organiser tous les fragments qui s’y trouvent dans l’ordre de votre choix. Le Golem Mécanique : Vous pouvez faire jusqu’à 3 déplacements dans votre Dreamscape.

Une fois que les 6 manches sont finies, la partie se termine et on compte tout simplement les points. Une fois que vous avez maîtrisé les règles, il est possible de jouer à Dreamscape dans mode avancé ajoutant des cauchemars, où M. Cauchemar viendra chambouler tout ce petit monde onirique en ajoutant des fragments qui bloqueront votre progression. Il faudra se débarrasser de ceux-ci pour éviter des malus en fin de partie.

Le mode avancé ajoute ainsi un beau petit challenge, rendant l’ensemble pour le coup encore plus triturant pour votre cerveau !

Un jeu cérébral

Dreamscape est étonnant. De prime abord, il utilise des mécaniques simples d’accès, mais révélant très rapidement une véritable profondeur. On calcule précisément chaque action, on essaye d’optimiser chaque tour de jeu, tout en jetant un œil à ce que feront nos concurrents. On se lance des défis en prenant des constructions de rêves complexes, on tente d’obtenir le plus de fragments correspondant à ce que nous avons besoin.

On se retrouve donc dans un jeu au final très tactiques, couplé à une course de points. S’il pourra être difficile d’improviser dans Dreamscape, le jeu n’est pas non plus punitif si on se rend compte qu’il sera compliqué de remplir tel ou tel objectif. Les actions spéciales ont ici un véritable intérêt sur toute la durée de la partie, et ce sera à nous de faire les bons choix.

Le jeu propose également des défis disponibles pour tous les joueurs, et vous pourrez baser vos points sur cette dimension, ainsi que le gain de points par le déplacement de votre personnage sur votre plateau personnel. Il n’y a pas une multitude de façons de gagner, mais il est tout de même possible de varier de stratégie d’une partie à une autre.

Le jeu possède de plus une excellente rejouabilité par le nombre de cartes, mais aussi tout l’aspect aléatoire de tirage des fragments à placer sur le plateau central en début de chaque tour de jeu. On se retrouvera ainsi d’une partie à une autre dans une configuration totalement différente.

Et comme dit auparavant, l’interaction est présente tout en restant indirecte. Chaque action d’un des joueurs impactera les autres, et il faudra composer avec l’absence de tel ou tel fragment. L’ensemble est davantage présent lorsque l’on joue en mode avancé car il faudra composer pour que M. Cauchemar empêche vos concurrents de progresser.

Pour qui s’adresse Dreamscape ?

Si vous cherchez un jeu tactique, avec des règles simples et une grosse rejouabilité, Dreamscape est un choix tout trouvé. Le matériel est de plus sublime, avec des illustrations de haute volée nous plongeant dans cette thématique onirique. Si on se torture les méninges pendant la partie, il y a tout de même un vrai aspect reposant dans ce jeu. Comptez d’ailleurs une quinzaine de minutes pour la lecture des règles, et entre une et deux heure de partie (dépendant de votre configuration de joueurs).

Vous voulez débuter l’année en douceur, mais pas trop ? Dreamscape est un excellent jeu tactique onirique qui ne pourra que vous séduire. Un jeu doté d’une grosse rejouabilité et d’une belle profondeur dans son système de jeu, qui séduira les amateurs du genre et les joueurs souhaitant découvrir un jeu au concept original.