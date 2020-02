Dreams : Les possesseurs de l’accès anticipé pourront y jouer 3 jours en avance

Si vous avez adoré les LittleBigPlanet, Dreams est probablement le jeu que vous attendez le plus pour ce mois de février. Récemment passé gold, la nouvelle production de Media Molecule réserve encore une petite surprise pour les joueurs de l’early access : si vous aviez craqué pendant l’accès anticipé, sachez que vous aurez droit à 3 jours d’exclusivité.

Jouer à Dreams en avance, ça fait rêver

C’est le studio qui vient de l’annoncer à nos confrères de IGN : les possesseurs de l’accès anticipé de Dreams recevront une mise à jour pour jouer à la version complète dès le 11 février à 13 heures (heure française). Pensez donc bien à mettre votre application à jouer et à télécharger le fichier additionnel si vous en faîtes partie.

Cette mise à jour ajoutera un nouveau monde imaginé par Media Molecule, trois kits de création estampillés « Art’s Dream », « Welcome Home » et « Ancien Temple », une nouvelle introduction au jeu, de nouveaux tutoriels et une mise à jour de l’interface. Bien sûr, d’autres nouveautés sont attendues tout comme une correction de nombreux problèmes techniques.

Dreams est attendu en exclusivité PlayStation 4 pour le 14 février. Le titre est disponible en précommande à cette adresse au prix de 39.99€.