Une date et des images pour le premier DLC de Dragon Ball Z : Kakarot

Après nous avoir teasé pendant un bon moment, le premier DLC pour Dragon Ball Z : Kakarot se dévoile un peu plus et offre même une date.

Kakarot Super Saiyan God

Bandai Namco annonce que le DLC appelé « A New Power Awakens – Part 1 » arrivera le 28 avril prochain, il sera disponible à cette date uniquement si vous possédez le season pass. On rappelle que ce nouveau contenu couvrira le premier arc de l’anime Dragon Ball Super (ou le premier film) où nos héros combattent notamment Beerus, le dieu de la destruction. Petite entorse à la trame toutefois car en plus de Goku, Vegeta aura lui aussi droit à sa transformation en Super Saiyan God.

D’ailleurs, nos deux héros seront apparemment les seuls à pouvoir combattre ce puissant adversaire qui sera niveau 250 dans le jeu. Le producteur de Dragon Ball Z : Kakarot, Hara Ryousuke, précise qu’il sera particulièrement coriace (avec une utilisation limitée des consommables pendant l’affrontement) et que lui-même ne l’a battu qu’une fois sur dix essais.

On precise aussi qu’un jeu de cartes sera déployé (surement en même temps que ce DLC) via une mise à jour gratuite. Enfin, qui dit « Part 1 » dit évidemment « Part 2 » au moins. On nous annonce déjà que la suite arrivera plus tard cette année.

Pour bien vous préparer à ce DLC, nous vous conseillons nos astuces et guides sur Dragon Ball Z : Kakarot.