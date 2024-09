Dragon Ball Sparking Zero : L’intégralité du casting est confirmée, voici les derniers personnages en vidéo

Même les films sont au rendez-vous

On pensait n’avoir aucune surprise, mais Bandai Namco nous a berné. Les derniers combattants du casting de Dragon Ball Sparking Zero sont en partie tirés de Dragon Ball Super et de l’arc du Tournoi du Pouvoir, mais pas seulement.

L’éditeur a décidé de faire plaisir aux fans en intégrant également les personnages iconiques des différents films et OAV de la saga. Ce qui veut dire que Janemba, Tapion et compagnie sont bien de la partie, tout comme le vrai Broly (le premier quoi). Si vous aussi, vous avez usé les bandes des cassettes de ces films lorsque vous étiez plus jeune, cela ne devrait pas vous laisser de marbre.

Et cela nous amène à un total ahurissant de 182 personnages jouables. Même en enlevant les doublons (on ne compte plus les Goku et Vegeta), ça fait beaucoup de monde. Voici tous les personnages confirmés dans cette vidéo de Dragon Ball Sparking Zero :

Soldat des forces de Freezer

Cabba

Cabba Super Saiyen

Cabb Super Saiyen 2

Frost

Toppo

Broly (Z)

Broly Super Saiyen (Z)

Broly Super Saiyen légendaire (Z)

Cooler

Cooler Forme Finale

Metal Cooler

C-13

C-13 fusionné

Super Garlic Junior

Dr Willow

Slugh

Slugh forme géante

Thalès

Bojack

Bojack puissance maximale

Hildégan

Tapion

Janemba

Super Janemba

Super Gogeta (Z)

Son Goku (ado)

Notez aussi le bonus de précommande du jeu sera bien Goku dans sa version Dragon Ball Daima, le nouvel anime qui sera diffusé le jour de la sortie de ce jeu.

Dragon Ball Sparking Zero sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 11 octobre 2024.