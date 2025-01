Dragon Ball Sparking Zero : Gohan et Piccolo version Dragon Ball Super Super Hero arrivent en DLC le 24 janvier

Gohan lâche la bête en lui

Avec ce DLC, Piccolo et Gohan seront déclinés sous toutes les formes. De sa version de base à sa Orange Piccolo géante, le mentor de Gohan pourra révéler sa vraie puissance, tandis que son élève ne sera pas plus mal loti puisqu’il aura accès à sa transformation Beast. Ce sont donc 8 personnages en plus (4 Piccolo, 4 Gohan) pour Dragon Ball Sparking Zero, rejoints par trois autres qui sont Gamma 1, Gamma 2 et Cell Max.

Le DLC permettra aussi de débloquer un costume supplémentaire ainsi que trois combats personnalisés. Il sera disponible dès le 24 janvier prochain, sauf pour celles et ceux qui possèdent le Season Pass et qui pourront y jouer dès le 21 janvier. Le prochain DLC du jeu sera quant à lui consacré à Dragon Ball Daima et sortira à une date indéterminée pour le moment.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.