Bandai Namco dévoile un nouveau trailer sous le signe de la fusion pour Dragon Ball: Sparking Zero. On retrouve ainsi énormément de personnages (pas tous) pouvant ne former plus qu’un que ce soit grâce au boucle d’oreille Potara ou bien à la fameuse danse de la Fusion. Une vidéo qui fera également plaisir aux fans grâce à la musique « Saikyou no Fusion » de Hironobu Kageayama issu du film Fusion.

Malheureusement, la vidéo écrase nos espoirs d’emblée en précisant bien que celle-ci est uniquement utilisée pour le trailer et ne sera donc pas incluse dans le jeu. Voici donc tous les nouveaux personnages annoncés durant ce trailer :

Trunks (enfant)

Trunks (enfant), Super Saiyan

Goten

Goten, Super Saiyan

Caulifla

Caulifla, Super Saiyan 2

Kale

Kale, Super Saiyan

Gotenks

Gotenks, Super Saiyan

Gotenks, Super Saiyan 3

Kefla

Kefla, Super Saiyan

Kefla, Super Saiyan 2

Vegito

Vegito, Super Saiyan God Super Saiyan

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyan

Gogeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Zamasu Fusionné

Zamasu Fusionné, Demi-Corrompu

La fin de la bande-annonce nous donne rendez-vous durant le Summer Game Fest pour connaître plus d’informations autour du jeu de combat.

Dragon Ball: Sparking ZERO est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue. D’après un dataminage, il devrait sortir le 1er octobre 2024.