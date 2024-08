Dragon Age The Veilguard : BioWare met les petits plats dans les grands pour la version PC

Dragon Age The Veilguard : une version PC qui semble être chouchoutée

Après avoir gardé le mystère pendant des années puis changé de nom, Dragon Age : The Veilguard est enfin sur l’autoroute le menant à sa sortie. Le titre arrivera le 31 octobre, et BioWare déroule comme prévu son plan de communication. Le titre s’est cherché pendant des années, après quoi certains développeurs du prochain Mass Effect sont venus en renfort. Sous peu, nous aurons droit à du gameplay de combat à haut niveau, à une présentation approfondie des compagnons, à une session de Q&A ou encore à de nombreuses autres informations par l’intermédiaire du programme IGN First. En attendant, BioWare a présenté en détail les nombreuses options que pourront retrouver les joueurs PC de Dragon Age : The Veilguard. Le but semble être de rassurer les joueurs sur la quantité de travail abattu pour garantir une expérience fluide.

Dans un billet de blog publié hier, nous avons donc eu droit à de multiples informations sur la version PC du titre. Les développeurs commencent par y expliquer que les tests sur PC représentent à eux seuls 40 % du total, et que plus de 200 000 heures de tests de performance et de compatibilité ont été effectués. Une équipe entière aurait d’ailleurs été affectée à cette version pour que tout se passe bien. Dès sa sortie, Dragon Age The Veilguard sera totalement compatible avec le Steam Deck, les manettes DualSense de Sony et les manettes Xbox. Rappelons à toutes fins utiles qu’il ne sera pas nécessaire d’utiliser l’application EA pour lancer le jeu.

Il existe de nombreuses façons différentes de jouer à notre jeu. Ainsi, afin de vous permettre de trouver la configuration la plus confortable, nous avons ajouté la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier spécifiques à la classe entre lesquels vous pouvez facilement basculer. Cela signifie que votre Rogue Rook peut utiliser un ensemble de raccourcis clavier différent de celui de votre Warrior Rook, si vous le souhaitez !

Écrans larges, HDR, DLSS et FSR : tout le monde sera là

Les diverses résolutions standard seront prises en compte, mais sachez que si vous avez un écran 21:9, vous pourrez en profiter comme il se doit. Le titre s’adaptera, et il vous suffira de décocher une option spécifique pour faire disparaître les bandes noires lors des cinématiques. En dehors de cela, le HDR et le RTX seront pleinement pris en charge, la plupart des modifications seront visibles en temps réel, et vous pourrez librement profiter ou non du DLSS 3, du FSR 2.2 et du XeSS. Pour les curieux, voici la liste des principales fonctionnalités et options proposées :

Prise en charge complète des résolutions ultra-larges 21:9

Possibilité de débloquer la fréquence d’images

VSync

Prise en charge HDR

Mise à l’échelle facultative (DLSS 3, FSR 2.2, XeSS)

NVIDIA Reflex

Génération de frames DLSS 3

Mise à l’échelle de la résolution dynamique en option

Format d’image cinématographique (désactivez cette option pour le format cinématographique 21:9)

Préréglages disponibles (faible, moyen, élevé, ultra)

Paramètres de texture Qualité des textures Filtrage des textures

Paramètres de lumière et d’ombre Qualité de l’éclairage Ombres de contact Occlusion ambiante Screen Space Reflexion Éclairage volumétrique Qualité du ciel

Paramètres de ray-tracing Activation / Désactivation du RTX Occlusion ambiante RTX RTX amélioré

Paramètres de géométrie Niveau de détail Cheveux Qualité du terrain Qualité de la décoration du terrain Qualité des effets visuels

Effets de caméra Profondeur de champ Vignette Flou de mouvement Qualité du post-traitement Champ de vision



Raccourcis clavier spécifiques à la classe

Raccourcis clavier + contrôleur

Dragon Age : The Veilguard sera disponible le 31 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Les diverses éditions sont d’ores et déjà disponibles en précommandes, aux côtés d’éditions spéciales sans le jeu dédiées aux collectionneurs.