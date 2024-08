Dragon Age The Veilguard : Voici le trailer de la date de sortie, un collector dévoilé et les précommandes lancées

Les précommandes de Dragon Age ouvertes

Le 31 octobre 2024. Aucune surprise puisque Electronic Arts a gaffé quelques heures plus tôt. Mais voici que la date de sortie du prochain Dragon Age est officielle. L’occasion d’apercevoir quelques nouvelles images supplémentaires dans ce trailer, où l’on y aperçoit Solas et d’autres protagonistes. Pour rappel, on incarne Rook, un nouveau héros personnalisable, qui va devoir faire face à des dieux elfiques corrompus. Heureusement, il sera aidé dans son aventure par divers compagnons, tels que Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve et Taash.

Dans la foulée, BioWare a ouvert ses précommandes, déjà disponibles sur Amazon. Deux éditions sont prévues, la première étant la standard classique à 79.99€ et la deuxième, une Deluxe Digitale à 99.99€. Elle y rajoute six cosmétiques d’armes pour Rook, sept pour les armes de compagnons, et une dizaine de tenus pour lui et son entourage. Comptez 20€ de moins pour les moutures PC.

Et des collectors

BioWare a aussi levé le voile sur des éditions collector. Ou plutôt, des coffrets qui seront vendus séparément et qui ne contiennent pas le jeu. Certains de ces à-côtés ont bien été confirmés pour la France.

Le coffret de Rook

Le coffret de Rook comprend :

La Dague de Lyrium Lumineuse de 55,8 centimètres (qui se recharge par mini-UBS, inclus)

Un jeu de 52 cartes

Un Dé enchanté de 12 faces avec sa pochette

un flacon à potions en verre d’environ 10 centimètres de haut

Une carte illustrée de Thedas en tissu

Un carquois en tissu

Une lithographie de 45x60cm

Une lettre de remerciement

Il est vendu au prix de 138,49€ (oui c’est précis), à priori uniquement sur la boutique de BioWare.

Vyrantium Pack

Le Pack Vyrantium par Scavano regroupe :

Un steelbook exclusif

Un notebook

Un poster métallique

Une boîte collector

Cette édition n’est pas proposée sur le store BioWare et la mention « Contactez votre revendeur local pour connaître la disponibilité de cette édition dans votre région » laisse supposer que rien n’est encore confirmé pour chez nous.

Un artbook The Art of Dragon Age: The Veilguard

En collaboration avec Dark Horse, un artbook sera aussi disponible au lancement, décliné en trois éditions, allant de la Standard à la Deluxe en passant par l’exclusive à la boutique de BioWare. 256 pages de coulisses de développement avec des artworks inédits et d’autres secrets. Le stock s’est vite écoulé sur le site officiel de Dark Horse mais une alternative semble disponible sur la boutique BioWare à une cinquantaine d’euros.

Rendez-vous le 31 octobre 2024 pour l’arrivée de Dragon Age The Veilguard sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Les précommandes vous permettront de récupérer divers bonus en jeu, comme une armure cosmétique de dragon de sang pour l’édition standard et d’autres bonus pour les éditions supérieures.