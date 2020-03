DOOM Eternal : Le Doomguy s’habille en licorne

Non, ceci n’est pas une blague. En effet, Id Software va nous permettre d’habiller notre célèbre « Doom Slayer ». Mais cela va encore plus loin car le studio nous permettra de vêtir notre personnage d’une superbe tenue de Licorne ! Pour l’obtenir il vous suffit juste de lier votre compte Bethesda.net à votre compte Twitch Prime, en plus de cela vous obtiendrez le « Doomicorn Slayer Master Collection »

Découper du démon avec style

Ce set sera disponible dés la sortie du jeu pour les joueurs ayant déjà fait la manœuvre, il comprend :

Apparence DOOMicorne pour le Slayer

Variante Poney mauve

Variante Jument nocturne

Podium Prairie magique

Pour ceux qui osent rêver ! Méga podium

Animation de posture Tagada

Animation d’introduction Bouffeur de foin

Animation de victoire À dada

Icône de joueur L’amour est plus fort que tout

Plaque nominative et titre Super Slayer étincelant

Pour rappel DOOM Eternal est toujours prévu pour le 20 mars sur PC, PS4, Xbox One mais aussi sur Stadia alors qu’une version Switch sortira plus tard dans l’année. N’oubliez pas qu’un aperçu du jeu est disponible sur notre site.