Doom Eternal est disponible : tout ce qu’il faut savoir

Le temps est venu pour le Doom Slayer de reprendre du service ! En ce 20 mars 2020, vous allez pouvoir déchaîner les Enfers dans Doom Eternal, le FPS survolté de id Software ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour le lancement du titre édité par Bethesda.

Histoire

Les armées des Enfers ont envahit la Terre et tentent de réduire à néant l’humanité. Incarnez le Doom Slayer, la seule personne que les démons craignent. Avec un arsenal encore plus complet et brutal que dans le premier épisode du reboot de la saga, vous faites face à ces envahisseurs monstrueux, prêt à les réduire en bouillie. Et si en chemin vous pouvez sauver l’humanité et découvrir les origines du Slayer, pourquoi s’en priver ? Rip and tear, until it is done.

Gameplay

Doom Eternal est un fast-FPS dans lequel vous incarnez le Doom Slayer, un être surpuissant et suréquipé. Face à des hordes de démons, vous allez devoir faire preuve d’agilité et de réflexes pour éviter les attaques permanentes de vos assaillants tout en les mitraillant sans cesse de plus ou moins loin selon l’arme utilisée. Le corps-à-corps reste une option tout à fait viable puisqu’il vous est possible d’utiliser une tronçonneuse ou encore une épée démoniaque aussi brutale que meurtrière, sans oublier les finish-moves permettant d’achever vos adversaires de façon ultra gore !

Soyez plus mobile que jamais grâce à de nouveaux mouvements tels que des glory kills inédits ainsi que la Ruée, sorte de dash pouvant être enchaîné afin d’éviter au dernier moment ou de vous rapprocher rapidement d’une cible un peu trop lâche. Attention tout de même, être trop bourrin peut se retourner contre vous, car dans Doom Eternal, la santé et l’armure ne se régénèrent pas avec le temps, mais nécessitent de tuer vos ennemis.

Parcourez un monde linéaire mais bourré de secrets et de zones cachées vous permettant d’améliorer vos équipements ou d’en trouver de nouveaux. Fouiller les diverses locations s’avère également utile pour récupérer santé, armure et munitions.

Ce nouvel épisode se montrera également plus diversifié dans ses visuels, évitant de tomber dans la relative lassitude que pouvait procurer l’épisode précédent à ce niveau-là.

Les configurations de Doom Eternal

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : Intel Core i5 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 3 (3.1 GHz)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go), RX 470 (4 Go)

Espace disque : 50 Go d’espace disque nécessaire

Informations supplémentaires : 1080p, 60fps, Configuration basse résolution

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 1800X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go)

Espace disque : 50 Go d’espace disque nécessaire

Informations supplémentaires : 1440p, 60 fps, Configuration haute résolution

Réglages « Ultra-Nightmare » (2160p/60 fps ou 1440p/120 fps)

Système : Windows 10 64-Bit

Processeur : Intel Core i9-9900K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur

Mémoire : 16 Go de RAM

Cartes graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11Go) ou AMD Radeon VII (16Go)

Stockage : 50 Go d’espace libre

Résumé des informations importantes