Doctor Who: The Edge of Reality alliera Docteurs 10 et 13

Bonne nouvelle pour les fans de Doctor Who, la Docteure reviendra au printemps prochain sur consoles et PC. Enfin plutôt les Docteurs puisque ce nouveau jeu fera se croiser le Dixième et la Treizième Docteure.

Étrange réunion pour les fans de Broadchurch

Le jeu s’appelle Doctor Who: The Edge of Reality et si ce nom vous semble familier, c’est logique puisqu’il s’agit de la suite de Doctor Who: The Edge of Time. Le site officiel est assez confus puisqu’il explique qu’il s’agit d’une ré-imagination l’expérience du premier épisode tout en étant bien la continuation de l’histoire.

On espère que cela sera assez simple à suivre puisque l’on rappelle que Edge of Time était un jeu en réalité virtuelle, alors que Edge of Reality sera plus accessible puisqu’il n’utilisera pas cette technologie. Un autre point qui avait déçu les fans du Docteur, on ne l’incarnait pas dans le jeu. La Treizième Docteure était bloquée et on devait jouer quelqu’un tombé par hasard sur le Tournevis Sonique et devant assister le personnage principal.

Cette fois-ci, Jodie Whittaker ne sera plus seule puisque David Tennant reprendra du service pour interpréter son Docteur, lui aussi pour guider le joueur. Maze Theory, BBC Studios et Just Add Water indiquent que même sans VR, on devrait retrouver un gameplay similaire au jeu précédent mais avec de nouvelles énigmes, de nouveaux mécanismes et surtout de nouveaux ennemis. Les Daleks et les Anges Pleureurs seront par exemple rejoints par les Cybermen.

Le trailer indique que le jeu sortira au printemps 2021 sur PlayStation 4, Switch, PC et « Xbox » sans préciser les modèles concernés pour la console de Microsoft. Le site officiel précise cependant que la next-gen a aussi été prise en compte durant le développement. On suppose donc Doctor Who: The Edge of Reality sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series au printemps ou plus tard.