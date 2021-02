Disney+ : Une série au Wakanda prévue par le réalisateur de Black Panther

Disney+ continue à développer des séries exclusives pour garnir le catalogue de sa plateforme de streaming et c’est donc naturellement que l’on apprend qu’une série sur l’univers fictif africain « Wakanda » est en développement.

Un projet encore lointain

C’est via le média Deadline que l’on apprend que Ryan Coogler, qui est co-scénariste et réalisateur du film Black Panther, a conclu un deal de 5 ans avec Disney. Ce sont des séries télévisées qui sont prévues pour alimenter toujours plus le catalogue et l’une d’elle se déroulera au « Wakanda » le pays africain à la pointe de la technologie que l’on peut apercevoir dans Black Panther.

Il faudra néanmoins attendre pas mal de temps avant l’arrivée du projet sur les écrans de votre salon car Ryan Coogler doit d’abord réaliser la suite de Black Panther qui devrait sortir au cinéma l’année prochaine (en fonction de l’évolution de la pandémie évidemment).

En attendant, vous pourrez retrouver le premier film avec le regretté Chadwick Boseman sur Disney+ à partir du 19 février prochain. Si vous souhaitez vous abonner au service, n’hésitez pas à le faire avant l’arrivée de « Star » qui garnira l’abonnement mais qui augmentera son prix également.