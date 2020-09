DiRT 5 : Second report pour le titre de Codemasters

Avec la situation sanitaire compliquée, de nombreux studios ont été contraints de prendre du retard sur leurs productions. Ainsi, 2020 c’est en quelque sorte l’année du report pour l’industrie vidéoludique, avec notamment Cyberpunk 2077 qui ne sortira finalement qu’en novembre, ou encore Psychonauts 2 en 2021. Quant à DiRT 5, il essuie cette semaine un second décalage de quelques semaines.

Rendez vous en novembre

Alors que la concurrence sortait la semaine dernière le sympathique WRC 9, développé par les français de chez Kylotonn, Codemasters prend quant à lui son temps avec DiRT 5. Initialement prévu pour début octobre, il avait été reporté une première fois au 16 du même mois. Un décalage minime, en soi. Seulement voilà, l’entreprise anglaise compte bien aligner la sortie de son prochain titre avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération, comme elle l’explique fort bien dans ce communiqué.

Ainsi, il faudra finalement patienter jusqu’au 6 novembre pour pouvoir s’essayer à ce jeu de course qui s’annonce résolument plus fun et permissif que ses prédécesseurs, qui étaient quant à eux orientés simulation pure et dure depuis DiRT Rally. Et ceci pour coller avec l’arriver de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, machines pour lesquelles le titre sera optimisé. Notez toutefois que les acheteurs de l’Amplified Edition bénéficieront d’un accès anticipé débutant le 3 novembre.

Rendez vous le 6 novembre pour voir ce que DiRT 5 a sous le capot, du moins sur PC, PS4 et Xbox One. Les consoles de nouvelle génération arrivant théoriquement le même mois, il devrait par ailleurs être dispo quelques jours plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Quant à l’édition Stadia, elle n’arrivera que courant 2021.