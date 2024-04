Dinolords, un mélange étrange entre Jurassic Park et Age of Empires annoncé lors de l’événement Triple-i Initiative

Voici comment nous pourrions vous décrire Dinolords : il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel se déroulant en Angleterre au Moyen-Âge et dans lequel vous devrez rassembler des ressources, mais aussi construire des fortifications médiévales, les améliorer, et former votre armée pour vous défendre contre les envahisseurs venus du Danemark avec leur terrible arsenal de dinosaures féroces. Un pitch original mais après tout, pourquoi pas ! Vous pouvez découvrir les premières images de ce jeu un peu bizarre ci-dessous via le trailer partagé par l’éditeur du jeu, Ghost Ship Publishing (DarkSwarm, SpellRogue, Deep Rock Galactic: Survivor).

Pour le côté histoire, la page Steam du jeu nous narre l’incroyable découverte d’un certain Eric le Rouge au Groenland. Au coeur du glacier Sermitsiaq, il trouva d’anciens œufs qui ont produit des créatures disparues depuis bien longtemps. Ces dinosaures l’ont aidé à construire des colonies au Groenland et ont été domestiqués pour être élevés à la guerre autour de l’an 1000 quand le roi du Danemark, Sweyn Forkbeard lança le premier assaut à dos de dinosaures contre la couronne anglaise.

Même s’il faut être adepte du genre pour apprécier ce genre de productions, on ne peut nier le côté fantasque de la proposition qui pourrait avoir son épingle à tirer du jeu en ramenant les dinosaures sur le devant de la scène, après Exoprimal qui a manqué sa cible l’an passé. Dinolords ne possède pas encore de date de sortie mais est prévu quelque part l’année prochaine sur PC uniquement via une phase d’accès anticipé. Le jeu peut d’ores et déjà être placé en liste de souhaits sur Steam.