Diablo IV : La voleuse se montre dans un premier trailer

Si Blizzard a profité de la BlizzConline pour présenter le remake de Diablo II, alias Diablo II Resurrected, on a aussi eu droit à quelques informations sur Diablo IV lors de la cérémonie d’ouverture. Diablo IV est donc revenu sur le devant de la scène afin d’actualiser son feu de camp, une manière de présenter sa nouvelle classe, la Voleuse.

Ça fait beaucoup d’oreilles

On a pu découvrir cette nouvelle classe dans une longue cinématique qui nous présente un peu plus l’univers de ce quatrième épisode, mais Blizzard a bien insisté sur le fait que le joueur sera en mesure de personnaliser complètement son personnage, en choisissant son passé et ses préférences en combat, que ce soit à l’arc ou aux doubles dagues.

On peut avoir un premier aperçu des compétences de cette classe avec cette vidéo, avec un personnage très habile qui se déplacera vite sur le champ de bataille et qui pourra aussi attaquer à distance avec son arc.

Diablo IV n’a toujours pas de date de sortie mais est prévu pour le moment sur PC, PS4 et Xbox One, et certainement sur nouvelle génération également.