Diablo Immortal : Face aux critiques, Blizzard défend le modèle économique du jeu

Difficile de juger si Diablo Immortal est un succès ou non. Sur le plan financier, il en a tout l’air, étant donné qu’il a rapporté à Blizzard près de 50 millions de dollars en seulement un mois, mais du côté de l’image renvoyée par le jeu, c’est un peu moins glorieux. Le titre se fait descendre en flèche sur les différents organismes de notation, à commencer par Metacritic, et beaucoup pointent du doigt un système économique jugé comme étant trop « prédateur », qui pousserait à l’achat face aux défis les plus corsés du jeu. Mais Blizzard se défend de cela.

Pas de problème pour Blizzard

Dans une interview accordée au Los Angeles Time, Mike Ybarra est revenu sur les plaintes à propos des micros-transactions, et déclare que la vaste majorité des joueurs et des joueuses de dépensent pas d’argent dans le jeu, car tout le titre reste accessible gratuitement :

« Quand nous pensions à la monétisation, au plus haut niveau, c’était : « Comment pouvons-nous offrir une expérience Diablo gratuite à des centaines de millions de personnes, où ils peuvent littéralement faire 99,5 % de tout ce qu’il y a dans le jeu ? ». La monétisation arrive dans l’endgame. La philosophie a toujours été de produire un excellent gameplay et de s’assurer que des centaines de millions de personnes peuvent parcourir toute la campagne sans aucun frais. De ce point de vue, je me sens vraiment bien à l’idée de le voir comme une introduction à Diablo. »

Sauf que le problème vient des choses dans le jeu que l’on a du mal à accomplir sans mettre la main au portefeuille, ce qui veut dire qu’Ybarra esquive un peu le sujet.

Mais qu’importe, pour le moment, Diablo Immortal fait pleuvoir les dollars chez Blizzard, et pour l’entreprise, c’est sans doute le plus important.