Les deux jeux Ace Attorney Investigations arrivent dans une compilation traduite en français

Au tour du procureur de faire des objections

Les jeux Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur seront donc regroupés dans Ace Attorney Investigations Collection, qui entend bien donner un coup de jeune à ces deux titres. Et vous l’aurez compris avec ces beaux titres français, les deux épisodes seront bien traduits dans notre langue pour l’occasion.

Dans cette série un peu à part, exit l’avocat de la défense et place au célèbre procureur Benjamin Hunter, qui va lui aussi enquêter et mener à bien des procès en collectant de nombreux indices et témoignages.

Les deux jeux vont avoir droit à un sacré lifting avec des modèles complètement neufs, même s’il sera possible de switcher vers leurs versions en sprites pour les plus nostalgiques. On retrouvera ici un mode Histoire pour faciliter les énigmes, un mode Galerie pour admirer le travail des artistes et un mode pour écouter la bande-son des deux jeux. Le package classique d’une compilation Ace Attorney en somme.

Attorney Investigations Collection viendra faire fonctionner vos neurones et votre esprit de déduction dès le 6 septembre prochain sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.