Ace Attorney: Investigations Collection – Un changement de cap convaincant ? Notre premier avis avant la sortie

Conditions d’aperçu : Nous avons parcouru les trois premières enquêtes du premier épisode et les deux premières du second pour un peu moins de dix heures de jeu. Cet aperçu a été réalisé à partir d’une version PlayStation 4 non finale fournie par CAPCOM.

Les deux faces d’une même pièce

Dans les autres titres de la série, nous avons été habitués à incarner des avocats de la défense à l’image de Phoenix Wright et Apollo Justice. Ici, les choses sont un peu différentes puisque nous incarnons l’autre facette de la justice, à savoir l’accusation, sous les traits du procureur Hunter, antagoniste bien connu de la série.

Sans dévoiler les événements présents dans ce que nous avons pu voir dans ce premier aperçu, on apprend à apprécier ce procureur à l’allure implacable, et même à lui trouver quelque chose d’attachant. À l’image de Maya Fey ou Vérité Wright, on est à nouveau accompagnée d’une acolyte, ici Cléa Faradet, qui apporte une touche de légèreté et d’humour dans ses prises de parole. Le ton des jeux reste fidèle à l’univers, à savoir de la tension et du sérieux liés aux meurtres, et une dose d’humour caractéristique aussi bien dans les remarques des protagonistes que dans le chara-design des personnages.

Tout comme dans les autres titres de la série, les épisodes, s’ils semblent indépendants, sont en fait liés par des faits, affaires ou personnages et ces liens nous tiennent en haleine. L’effet est présent ici aussi, et il nous tarde de lancer les épisodes restants pour savourer les prochains rebondissements et leurs révélations ou en apprendre plus sur le passé de certains personnages.

En revanche, si la construction des épisodes est similaire, à savoir des phases d’enquête et de récolte de preuves ainsi que des interrogatoires, il nous a manqué un pan important à la série : les séquences au tribunal. On perd alors une part de mise en scène et de tension que l’on retrouvait dans les jeux précédents, où l’on pensait parfois être aux portes du verdict « Coupable », mais où un twist scénaristique retournait la situation sous un jury stupéfait et des musiques endiablées. Heureusement, les deux jeux ont quelques nouveautés fort appréciables.

Un autre point de vue

La première nouveauté qui frappe, c’est la possibilité de parcourir les lieux en se déplaçant avec Hunter et non un simple curseur sur un fond statique. On peut toujours interagir avec certains éléments du décor et personnages, mais le tout donne un côté plus vivant aux titres. Notez d’ailleurs qu’il est possible de jouer avec les visuels d’origine (donc très pixelisés) ou avec les nouveaux visuels HD. Dommage en revanche qu’on ne puisse pas basculer de l’un à l’autre à la volée et qu’il faille retourner au menu principal pour faire le changement.

Autre corde à son arc, en plus de collecter des indices, Hunter va également enregistrer des idées logiques. Charge à nous ensuite de les associer pour en faire des déductions et progresser dans la résolution de l’enquête. Nous n’avons pas spécialement eu de mal à trouver les bonnes combinaisons, mais attention chaque erreur fait descendre la jauge de vie et pourrait conduire au game over.

Le second jeu de la compilation ajoute une autre particularité : l’échiquier mental. Dans cette séquence, il est nécessaire de trouver quand et comment interroger le témoin pour briser ses défenses. Il faut pour cela bien étudier sa gestuelle, ses tics de parole ou tout autre élément indiquant une vulnérabilité pour l’interroger sur l’un des sujets disponibles. Ici aussi, les erreurs sont sanctionnées par une baisse de la jauge de vie, en plus d’avoir un temps limité pour obtenir les réponses.

Enfin, Cléa apporte également un atout de poids avec un gadget permettant de reproduire une scène selon les données que l’on passe en paramètre. Ainsi, en utilisant correctement les preuves obtenues et en faisant les bonnes déductions, il est possible de découvrir de nouveaux indices et de s’approcher de la vérité.

En plus de tout cela, on retrouve les éléments déjà bien connus dans la série comme le fait de pouvoir inspecter une preuve sous tous les angles, interroger des témoins et leur présenter certaines preuves pour obtenir des réponses, mais surtout participer à des contre-interrogatoires à coup d’objections pour dévoiler leurs mensonges.

On espère bien évidemment d’autres surprises dans le reste des épisodes à parcourir, mais en l’état les titres sont suffisamment variés pour s’amuser. On notera cependant, un rythme plus rapide qu’à l’accoutumée, peut-être lié à l’absence de séquence au tribunal, et une plus grande facilité sans pour autant être dénué d’intérêt.

Difficile de juger de la qualité scénaristique de cette compilation sans avoir pu terminer l’ensemble des épisodes. Cependant, la construction de ces derniers et les liens qui se dévoilent progressivement donnent envie d’en savoir plus et parviennent à tenir le joueur captivé. Les fans seront ravis de retrouver un univers fidèle aussi bien dans son ambiance que dans ses mécaniques de jeu, le tout avec un lot de nouveautés agréable, notamment le fait de véritablement se déplacer dans les décors via un avatar et non un curseur. Au vu de ces premières heures de jeu très plaisantes, il nous tarde de nous enfoncer plus encore dans les méandres de la justice pour rendre notre verdict complet.