Destiny 2 aura maintenant droit à deux extensions de taille moyenne par an, avec d’autres mises à jour majeures

Du contenu mieux réparti sur tout le long de l’année

D’ordinaire, Bungie travaille sur des extensions annuelles pour son jeu phare. On a donc pris l’habitude d’avoir droit à une extension par an sur Destiny 2, et ce pendant des années. Cela n’arrivera plus, si l’on en croit le nouveau communiqué du studio.

Celui-ci annonce revoir sa manière de faire en mettant de côté la grosse extension annuelle pour se concentrer sur deux extensions annuelles, d’une taille un peu plus raisonnable. C’est à l’été 2025 que sortira l’extension au nom de code Apollo, suivie par l’extension Behemoth (toujours un nom de code) à l’hiver 2025. Il ne faut donc pas s’attendre à des extensions de la taille de The Final Shape.

Ces extensions seront donc un peu différentes, comme l’explique Tyson Green, game director sur le jeu :

« Chacune de ces extensions s’écartera de la structure de campagne one-shot que nous utilisons essentiellement sans changement depuis Shadowkeep, et chacune sera l’occasion d’explorer de nouveaux formats passionnants. Nous sommes impatients d’essayer de nouvelles choses qui remettent en question votre idée de ce que peut être une expérience Destiny. Nous créons activement des prototypes de campagnes non linéaires, d’expériences d’exploration similaires à la Cité des rêves ou aux Metroidvanias, et même des formats plus inhabituels comme les roguelikes ou les shooters survie. Chaque extension offrira une nouvelle opportunité d’essayer quelque chose de différent. »

De plus, chaque saison, une mise à jour majeure sera déployée, qui offrira du contenu gratuitement. Cela permettra de renouveler l’expérience entre deux extensions. Le studio veut profiter de ces changements pour rendre le jeu plus accessibles aux néophytes. Des modifications majeures qui vont donc déterminer de l’avenir du jeu et de sa faculté à remettre Bungie à flot ou non.