Il sera possible d’améliorer son sexe et sa libido dans Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 avait surpris avec sa création de personnage tellement poussé que l’on pouvait même personnaliser les parties digitales. CD Projekt Red semble avoir poussé la chose jusqu’au bout avec des « améliorations très spéciales ».

Des implants Cyber-aphrodisiaques

Dans une interview accordée à The Gamer, le directeur des quêtes pour le jeu, Mateusz Tomaszkiewicz, a donné de nombreux détails sur le monde ouvert tant attendu. Alors que l’on nous promet une liberté sans pareille, il semblerait que cela aille même jusqu’à notre activité sexuelle. En effet, il sera possible de booster sa libido avec une augmentation pour les hommes appelée « Mr Shrud » et « Mrs Midnight ou Midnight Lady » pour les femmes, mais aussi de mettre des implants pour changer de vagin, de poitrine et d’autres choses du genre.

Alors que Cyberpunk 2077 a donné plus d’informations sur les gangs lors du troisième Night City Wire, il semble que ces implants particuliers soient la spécialité du gang des Mox. Ce qui est logique vue qu’il s’agit d’une organisation liée aux travailleurs du sexe dans Night City. Les membres sont essentiellement d’anciens du milieu qui protègent les employés, une sorte de « syndicat » comme le décrit Tomaszkiewicz.

Ces implants sont donc là pour proposer différents services à leurs clients avec application un peu plus variées qu’on ne le pense : » Imaginez que vous ayez des gens avec des implants spécifiques qui leur permettent de se lier psychologiquement avec le client. Et une fois le travail terminé, cela leur permet d’oublier ce qu’ils faisaient pendant la session. Imaginez que la travailleuse du sexe (« la poupée ») soit à votre écoute, et qu’elle puisse réaliser tous vos fantasmes, vos désirs profondément cachés et des choses qui sont ancrés dans votre subconscient – peut-être que vous n’y pensez pas beaucoup. Certains d’entre eux font également partie des Mox et rassemblent différents types de travailleuses du sexe dans toute la ville. »

Ces éléments, fidèles au lore du jeu de rôle original, ont donc une raison d’être et ne sont pas là uniquement pour amuser la galerie. Il ne serait donc pas étonnant de voir des publicités dans la ville qui vous proposent d’augmenter la taille de votre engin, sauf que dans ce monde-là ce ne sera sans doute pas une arnaque.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 19 novembre sur PC, Stadia, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.