Comme dans plusieurs épisodes de Resident Evil, un mode Mercenaires est bien présent dans Resident Evil Village. Ce mode quelque peu spécial vous permet de prendre part à une série de défis, afin d’obtenir un précieux succès/trophée à la clé. Voici donc comment débloquer le mode Mercenaires dans Resident Evil Village.

Comment obtenir le mode Mercenaires dans Resident Evil Village ?

Si vous avez déjà joué à un épisode de la saga comportant ce mode, vous vous doutez qu’il faudra en premier lieu terminer une première fois l’histoire de Resident Evil Village afin de débloquer l’accès à ce mode. Une fois votre première partie complétée, vous aurez accès un magasin supplémentaire qui se débloque dans le menu du jeu, en allant dans les Bonus. Il ne sera cependant pas gratuit, puisqu’il faudra dépenser 10 CP pour l’obtenir.

Une fois que l’achat a été effectué, vous pourrez retrouver ce mode Mercenaires dans le menu des Bonus. Ce mode comporte 8 niveaux en tout, et chaque niveau se débloque après avoir réalisé un certain score (comme un A ou un S) sur ceux que vous possédez déjà.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.