Death’s Door s’offre un nouveau trailer de gameplay

Devolver Digital et Acid Nerve nous présentent un nouveau trailer de gameplay pour leur jeu d’action intitulé Death’s Door, une vidéo qui fait suite au premier trailer et à l’officialisation de la date de sortie.

La moisson des âmes

Prenez le contrôle du corbeau moissonneur d’âmes dans Death’s Door. Récolter les âmes des morts et frapper une horloge peut devenir monotone. Tout va changer lorsque l’une des âmes vous sera dérobé. Vous allez devoir traquer le voleur dans un royaume non touché par la mort.

Utilisez des armes de mêlée, des flèches et de la magie pour surmonter un fantastique éventail de bêtes et de demi-dieux. Vivez une histoire sombre en découvrant les vérités derrière le flot des âmes, le rôle des Corbeaux et l’origine des Portes.

Death’s Door sortira le 20 juillet sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S.