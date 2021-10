Death’s Door pointera le bout de son bec sur PS4, PS5 et Switch le 23 novembre

L’une des bonnes surprises de cette année dans le catalogue de Devolver est sans aucun doute Death’s Door, qui nous mettait dans les plumes d’un corbeau moissonneur d’âmes, chargé de retrouver une âme que quelqu’un lui a volé. Après sa sortie cet été sur PC et sur les consoles Xbox, le jeu est réapparu lors du dernier State of Play pour annoncer qu’il s’envolait vers d’autres plateformes.

Le corbeau arrive sur PlayStation et Switch

On apprend alors que Death’s Door va prochainement débarquer sur PS4 et PS5, mais également sur Nintendo Switch. Devolver Digital et Acid Nerve officialisent la nouvelle en indiquant que ces versions arriveront le 23 novembre prochain. Des versions physiques PS5 et Nintendo Switch sont également prévues.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sympathique Death’s Door, n’hésitez pas à consulter notre test réalisé sur la version PC du jeu.