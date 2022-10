Accueil » Actualités » Dead Space Remake : Une grosse présentation de gameplay, et un remake de Dead Space 2 possible ?

Afin de fêter les 14 ans de la licence et l’arrivée prochaine du remake, EA Motive s’est dit que c’était le bon moment pour en dire plus sur la réinvention du premier épisode. On a donc eu droit à une présentation spéciale venant fêter cet événement, qui avait donc surtout pour but de nous montrer quelques nouvelles images de Dead Space Remake, tout en nous en disant un peu plus sur les nouveautés qui vont accompagner cette nouvelle version.

8 minutes de gameplay à découvrir

Ce qui a surtout été mis en avant, c’est le fait qu’Isaac n’était plus vraiment un héros muet maintenant, puisqu’il parle bien plus que par le passé. De quoi rendre l’expérience un peu plus vite et permettre au protagoniste d’avoir un peu plus d’épaisseur.

Les passages en zéro-gravité ont également été améliorés afin qu’Isaac puisse se déplacer à 360° sans problème, des énigmes ont été ajoutées avec certains disjoncteurs et un petit côté metroidvania plus prononcé, des nouvelles améliorations d’armes seront disponibles et des scènes ont été quelque peu modifiées pour les rendre encore plus effrayantes.

Dead Space 2 Remake possible ?

L’équipe de développement a aussi accordé de nombreuses interviews chez plusieurs sites, mais on retiendra surtout celle de VGC. On sait que EA Motive va maintenant être occupé avec le développement d’un nouveau jeu Iron Man, mais est-ce que cela veut dire que l’espoir d’un remake pour Dead Space 2 est mort ?

C’est ce que VGC a demandé à Roman Campos-Oriola, directeur créatif de Dead Space Remake.

Au lieu de répondre clairement, ce dernier a regardé son chargé des relations publiques, avant de déclarer en riant à VGC « Vous voulez qu’il me mette une balle dans la tête ? ».

Cela peut donc laisser planer un doute sur l’éventualité d’un Dead Space 2 Remake, mais on imagine qu’EA attend de voir les résultats du premier avant de déclarer ou d’envisager quoique ce soit.

Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.