Dead Space Remake : Nouveautés, immersion, date… Tout savoir en vidéo

C’est une vraie bataille des géants qui se prépare dans quelques mois pour le genre des jeux d’horreur dans l’espace. D’un côté, on découvrira The Callisto Protocol, une toute nouvelle licence gérée par les créateurs de Dead Space, et justement, de l’autre côté, il y aura le retour du premier épisode avec son remake.

Dead Space Remake ne doit donc pas faire les choses à moitié pour montrer que la licence peut à nouveau redevenir très populaire. Le studio Motive a été très transparent sur le développement et a partagé de nombreuses choses à la communauté, avec plein de détails sur la manière dont ce remake a été abordé. On fait aujourd’hui le point en vidéo sur tout ce que l’on sait sur cette nouvelle version.

Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.