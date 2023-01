Dead Space Remake s’offre un explosif trailer de lancement

Près de quinze ans après l’épisode originel, et dix après le dernier en date, Dead Space Remake est prêt à sortir. Il passait gold à un petit mois et demie de sa sortie, et depuis les fans comptent les jours qui les séparent de sa parution sur consoles de nouvelle génération et PC. Plus que quinze petits jours… en attendant, Electronic Arts a un petit trailer de lancement à vous montrer, et nul doute qu’il saura en faire saliver certains.

Bientôt de retour sur l’USG Ishimura

Après la petite déception que fut Dead Space 3, alors que le second volet ne s’était déjà pas assez vendu aux yeux de Electronic Arts, la licence connut une pause de bientôt dix longues années. Et nous avons été nombreux à croire que nous ne reverrions jamais cette série pourtant sacrément prometteuse. Ce n’était que pour mieux la voir revenir, avec un Dead Space Remake qui a fait naître beaucoup d’attentes.

Et ça tombe bien, car seulement six mois après son annonce, Dead Space Remake s’apprête à débarquer sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Quinze jours avant son arrivée, il s’offre une petite bande annonce résumant vaguement son aventure, nous faisant visiter quelques parcelles de l’USG Ishimura infestées de nécromorphes et de cadavres. Une nouvelle occasion de se rendre compte de combien le jeu s’annonce beau et fidèle.

L’attente est bientôt terminée, puisque Dead Space Remake débarque le 27 janvier prochain sur consoles de nouvelle génération et PC. En attendant, vous pouvez toujours passer lire notre test du jeu original à cette adresse. Et pour rappel, les joueurs Steam peuvent acquérir gratuitement Dead Space 2 pour toute précommande de ce remake, alors pourquoi se priver ?