Dead by Daylight : Un nouveau DLC annoncé et une arrivée sur l’Epic Games Store

Le titre de Behaviour Interactive, Dead by Daylight, poursuit son petit bonhomme de chemin, 5 ans après sa sortie, avec un nouveau DLC intitulé « Portrait of a Murder« . Ce 22ème chapitre avec de nouveaux personnages arrivera dans les 15 prochains jours à une date encore indéterminée.

The Artist

Du côté des tueurs, c’est The Artist (Carmina Mora de son vrai nom) qui rejoint la bande de joyeux lurons qui tenteront de sacrifier les survivants à l’entité. Du côté des survivants justement, c’est Jonah Vasquez qui fait son apparition.

La vidéo ci-dessus ne montre que les visuels et il faudra attendre encore un peu pour connaitre les capacités et pouvoirs propres à chacun des nouveaux personnages introduits. Le DLC sera accompagné d’une nouvelle carte, Cimetière abandonné, qui se situera dans le désert chilien. On peut apercevoir une énorme tour en arrière plan qui servira probablement à l’une des capacités de la nouvelle tueuse.

Et pour celles et ceux qui n’auraient toujours pas craqué pour Dead by Daylight, sachez que ce dernier débarquera dans le catalogue de l’Epic Games Store au mois de décembre. Vous pourrez donc y retrouver le jeu de base, toutes les éditions spéciales ainsi que tous les DLC disponibles au moment du lancement.

Il sera également possible de profiter sur cross-play avec les autres plateformes mais également du cross-save et donc d’importer votre progression d’une console à une autre. Pour ne pas faire de bêtises, Behaviour vous guide pas à pas sur ce site afin de reprendre votre partie dans les meilleures conditions.