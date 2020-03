Le slasher asymétrique Dead by Daylight propose dès aujourd’hui un tout nouveau DLC apportant notamment un nouveau tueur en jeu. Amateurs de western, vous risquez d’accrocher avec «Deathslinger», un tout nouveau tueur armé d’un fusil qui harponne ses victimes.

Faites un petit tour au saloon

Accompagné d’un nouveau trailer pour l’occasion, le DLC Chains of Hate apportera :

: équipé d’une sorte de fusil-harpon, il pourra agripper ses victimes à distance afin de les mettre sur un crochet. Ce tueur peut entendre les bruits des machines. Zarina Kassir, nouvelle survivante : cinéaste ayant un véritable don pour le 7ème art, Zarina peut manipuler les sons et rester silencieuse. Un vrai avantage contre le tout nouveau tueur. Elle a également des capacités uniques de soin.

: cinéaste ayant un véritable don pour le 7ème art, Zarina peut manipuler les sons et rester silencieuse. Un vrai avantage contre le tout nouveau tueur. Elle a également des capacités uniques de soin. Nouvelle map : le saloon Dead Dawg vous plongera en plein univers western. Mais attention, ne vous attardez pas au bar pour boire un whisky, votre principal objectif sera avant tout de survivre.

Disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ce DLC de Dead by Daylight est affiché à un prix de 6,99€.