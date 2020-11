Days Gone : le titre tournera en 4K dynamique et 60 fps sur PS5

Au fur et à mesure que la sortie de la PS5 se rapproche, les studios first party de Sony commencent à dévoiler les améliorations que la console apportera à leurs jeux déjà existants. Après Ghost of Tsushima, c’est au tour de Days Gone de confirmer que la PS5 lui donnera un petit coup de boost.

If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:

📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 3, 2020