Dark Souls : Par-delà la mort – Volume 1 est dès à présent disponible

Après Sekiro, c’est au tour de Dark Souls d’être mis à l’honneur dans le catalogue de Third Editions. A l’origine, l’ouvrage était sorti en 2015 mais s’est rapidement retrouvé en rupture de stock. Force est de constater le grand succès des titres de FromSoftware à travers le monde, et surtout chez nous.

Mais pourquoi un retour aussi tardif pour cet ouvrage ? Et pourquoi le même jour que l’ouvrage dédié à Sekiro ?

Le retour de Dark Souls pour l’occasion

Le 03 mars, date de sortie de cette édition de luxe de l’ouvrage, c’est aussi un jour un peu particulier pour l’éditeur. En effet, l’équipe aura le plaisir de fêter les cinq ans de la maison d’édition. Un anniversaire spécial, pour lequel l’équipe de Third Editions souhaite frapper un grand coup.

Ainsi, leur ouvrage sur Dark Souls reviendra dans une édition répondant aux standards actuels des publications estampillées Third. Si le contenu sera toujours le même presque cinq années plus tard, le papier sera proposé avec un meilleur grammage, la couverture sera cartonnée et le livre sera proposé avec signet et tranchefile. De quoi justifier de repasser à la caisse ? A vous de voir, le contenu ne change pas, on vient de vous le dire.

Avec ses 320 pages, ce bouquin sera proposé au prix unique de 24,90€. Une bonne occasion pour ceux qui viennent seulement de découvrir l’éditeur ou qui, à l’époque, n’avaient pas eu la chance de pouvoir mettre la main sur l’ouvrage. Il s’agit là d’une source d’information importante pour tout fan des titre Souls. Après tout, il revient sur Demon’s Souls, Dark Souls et Dark Souls II. Il y a de quoi apprendre des tas de choses là-dedans !