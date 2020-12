Cyberpunk 2077 s’invite dans Death Stranding sur PC avec des objets exclusifs

Si vous jouez à Cyberpunk 2077, vous avez sans doute déjà pu voir de nombreux easters eggs cachés dans le jeu, notamment autour de Hideo Kojima et de son jeu Death Stranding. Histoire de faire fonctionner cette relation dans les deux sens pour les deux jeux, des éléments de Cyberpunk 2077 s’invitent dans le monde de Death Stranding dès aujourd’hui.

#DeathStrandingPC x #Cyberpunk2077 collaboration is now live! Download the new patch for Death Stranding on PC and enjoy Cyberpunk-themed items for Sam (and more)! pic.twitter.com/0j6sbi78Pc

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 17, 2020