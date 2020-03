Malgré un report annoncé début janvier pour Cyberpunk 2077, la situation assez exceptionnelle que nous vivons en ce moment pose de nouvelles questions. Le studio polonais a donc tenu à communiquer aujourd’hui, mais surtout à rassurer tout en affichant les priorités.

Pas de report pour l’instant

Many of you are probably wondering how things are at CD PROJEKT RED right now. Here's a short update. pic.twitter.com/aWfHobgtoM — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 16, 2020

Avec cette pandémie qui touche toute l’Europe, de nombreuses entreprises ont recours au télétravail pour garder une activité tout en respectant les consignes données par les services sanitaires. CD Projekt Red a tout d’abord tenu à rassurer les fans en donnant quelques informations sur les précautions prises en amont (équipements et infrastructures) afin que le studio puisse tourner malgré le contexte.

Il annonce d’ailleurs aujourd’hui (dans le message ci-dessus) avoir déployé le télétravail pour tous les membres car bien évidemment, la santé des personnes reste la priorité. Malgré tout, pas de report annoncé pour l’instant mais la fin du message peut laisser entendre que cela aura forcément un impact sur le développement : « Bien que tout cela soit nouveau pour tout le monde, nous prenons ce challenge à bras le corps et nous ne ménagerons pas nos efforts pour vous apporter un jeu de rôle action qui casse des culs en septembre ».

On ne peut que saluer cette décision, toutefois avec cette actualité peu conventionnelle et les récents scandales par rapport au crunch au sein de Naughty Dog pour The Last of US Part II, un potentiel report n’est clairement pas à exclure.

Pour l’instant, Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour le 17 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia.