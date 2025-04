Crystal of Atlan : Le MMOARPG free-to-play de Nuverse arrivera dans nos contrées le 28 mai sur PC, PS5 et mobiles

Un jeu chinois supplémentaire bientôt disponible à l’international

D’après les premières informations partagées par Gematsu et le site officiel du titre, ce dernier nous plongera dans un univers « magipunk » arborant une patte artistique et graphique qui semble fortement inspirée des animés japonais, plus ou moins comme Genshin Impact, Honkai Star Rail ou encore Tower of Fantasy par exemple. Côté gameplay, nous serons invités à contrôler une douzaine de classes de personnages différentes (Garde à faux, Marionnettiste, Artilleuse, Chasseuse de primes, Berserker, Élémentaliste, Mousquetaire, Magilame, Epéiste, Jouvencelame, Magistère, Sorcier), toutes dotées de capacités uniques et nous demandant d’enchainer les combos à un rythme effréné afin de venir à bout des ennemis que nous croiserons sur notre chemin. MMO oblige, des raids en équipe seront aussi de la partie et, bonne nouvelle pour celles et ceux aimant y participer, le cross-play sera supporté sur PC et mobiles.

Rendez-vous dans environ un mois pour la sortie de Crystal of Atlan dans nos contrées sur PC, PS5 et mobiles. Bien que la production soit accessible gratuitement, deux packs contenant divers avantages in-game sont déjà en précommande sur le PlayStation Store. Logiquement, ils devraient aussi bientôt être mis en vente sur les autres boutiques numériques.