Cris Tales présente ses personnages en vidéo

Cris Tales a fait une apparition lors du Future Games Show Spring Showcase pour montrer son casting après avoir annoncé sa nouvelle fenêtre de sortie le mois dernier.

Et pourquoi pas un robot grenouille ?

Depuis tout ce temps, on connait bien Crisbell qui donne au moins une partie de son nom au jeu. Mais il est temps de faire plus ample connaissance avec Willhelm, Cristopher, Zas mais aussi Matias la grenouille qui parle et JKR-721 l’android. Un cast aussi varié permis par le concept de RPG qui joue avec plusieurs temporalités.

Cris Tales sortira en juillet sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC et Stadia. Une démo est d’ailleurs jouable si ce trailer vous rend curieux ou curieuses.