Cris Tales sortira en juillet 2021 et a droit à une nouvelle vidéo

On pensait que Cris Tales avait décalé sa date de sortie afin de ne pas se heurter aux sorties de novembre et aux nouvelles consoles, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas, étant donné que le titre ne sortira finalement qu’en milieu d’année comme nous l’apprend une nouvelle vidéo.

Une sortie estivale pour le titre

Dans ce nouveau trailer, qui revient sur les différentes spécificités du jeu, on apprend que la fenêtre de lancement du titre est fixée à juillet 2021. Il faudra se contenter de cela pour l’instant, mais avec un décalage aussi grand, on imagine que le studio avait encore besoin de peaufiner le titre avant de planifier une nouvelle date.

Cris Tales sortira dans le courant du mois de juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Nintendo Switch. Une démo est d’ores et déjà disponible.