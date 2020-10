Beaucoup l’attendaient en ce début de mois d’octobre, Crash Bandicoot 4 : It’s About Time signe le retour d’une grande licence PlayStation. Disponible sur PS4 et Xbox One, le titre est passé entre nos mains et l’on vous propose un test complet en vidéo. L’occasion de faire le point sur les nouveautés et de vous partage un avis définitif, le tout, avec quelques séquences de gameplay.