Control: Ultimate Edition détaille ses performances next-gen et profitera de la DualSense

Control est récemment arrivé dans le Game Pass, mais a aussi annoncé son arrivée dans le programme des jeux offerts sur le PS Plus du mois de février 2021. Un beau coup de pub pour le jeu, qui va enfin sortir sa version pour les consoles de nouvelles générations, et qui en profite pour préciser ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre sur PS5 et Xbox Series.

Deux modes au choix

Tout d’abord, Remedy nous apprend que le jeu disposera de deux modes sur PS5 et Xbox Series X, un mode graphique et un mode performance.

Le premier affichera un rendu de 1 440p (upscalé 4k) avec ray-tracing et 30 fps, tandis que le second possédera les mêmes performances graphiques, sans le ray-tracing mais avec du 60 fps. La Xbox Series S sera forcément moins gâtée avec le mode performance activé par défaut, avec une résolution de 900p upscalée à 1 080p.

Pour ce qui est de la PS5, on apprend que le jeu profitera pleinement de la DualSense avec des gâchettes adaptatives et de meilleures vibrations. Le jeu aura aussi droit au système de cartes sur PS5, afin de consulter de l’aide en jeu.

Control: Ultimate Edition sera disponible le 2 février sur PS5 et Xbox Series.