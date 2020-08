Véritable objet de valeur dans Fall Guys: Ultimate Knockout, la couronne vous permettra, en plus d’afficher votre classe, d’acheter de nombreux objets uniques dans la boutique. Mais, une question se pose : comment obtenir ces couronnes ? Nous allons vous donner les deux moyens pour en obtenir facilement.

Terminer 1er d’une partie

Première méthode pour obtenir des couronnes en masses : terminer premier d’une partie. Pour cela, vous allez devoir jouer un maximum de partie pour vous habituer aux différentes épreuves qui vous seront proposés dans Fall Guys: Ultimate Knockout. Certains parcours vous demanderont parfois de temporiser, tandis que d’autres vous demanderont de foncer le plus vite possible pour franchir la ligne d’arrivée. Le facteur chance est bien entendue très présent sur Fall Guys mais un peu de stratégie vous aidera à passer plus facilement certains défis.

Une fois la partie gagnée, vous obtiendrez une couronne et énormément de points d’expérience ainsi que des kudos, la monnaie virtuelle du jeu qui vous permettra d’acheter également des cosmétiques dans la boutique. Gagner une partie est, du coup, le meilleur moyen pour faire progresser les niveaux de votre personnage.

Faire progresser votre pass de saison

Fall Guys: Ultimate Knockout fonctionne par l’intermédiaire de saisons. Chaque saison, d’une durée d’environ 2 mois, proposera un pass qui vous permettra de gagner de nombreux cosmétiques, kudos mais également des couronnes. Pour cela, il faudra jouer un maximum pour gagner des points d’expérience (ici, de la célébrité) et gagner des niveaux.

Chaque pass comptera 40 niveaux et, concernant la saison 1, vous pourrez gagner en tout 3 couronnes, ce qui vous permettra d’acheter au moins un objet épique ou légendaire. De quoi vous permettre d’obtenir des cosmétiques exclusifs !