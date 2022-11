Cities: VR annoncé sur le PlayStation VR 2 pour 2023 avec une édition améliorée

C’était l’annonce surprise de la semaine : Sony a déclaré que le PlayStation VR 2 sortirait en février 2023 au prix de 599.99€. Un prix sans doute plus élevé que ce que certains espéraient, et surtout, une communication étonnante qui sort un peu de nulle part sans vraie conférence. Quoiqu’il en soit, plusieurs titres ou portages ont été annoncés, notamment une édition améliorée pour Cities: VR, la version en réalité virtuelle de Cities Skylines.

La gestion en VR

Sorti initialement sur Meta Quest 2, Cities: VR est un jeu de gestion pensé pour la réalité virtuelle. Chapeauté par Fast Travel Games, le titre s’offre un portage sur le PlayStation VR 2, avec une version estampillée Cities: VR – Enhanced Edition. Celle-ci reprend le contenu de base mais apporte des améliorations visuelles, avec des graphismes réhaussés et des couleurs plus riches. Bien sûr, l’ensemble est adapté pour les fonctionnalités du casque de Sony et optimisé pour les nouvelles manettes.

Pour l’instant, pas de date de sortie pour Cities: VR Enhanced Edition mais on nous promet une disponibilité courant 2023. Le casque lui, a déjà une date : le PlayStation VR 2 sera disponible le 22 février 2023.