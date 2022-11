Cities: VR

Cities: VR est un jeu de gestion et de constructions de villes. Il s'agit d'une adaptation en réalité virtuelle de Cities Skylines avec des mécaniques et un concept similaires. Il est possible de construire sa ville, concevoir des quartiers et des bâtiments pour satisfaire les habitants et gérer le trafic routier. D'abord sorti sur Meta Quest 2, le titre revient ensuite sur PlayStation VR 2 avec une Cities: VR - Enhanced Edition apportant de meilleurs graphismes.