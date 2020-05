Chernobylite accueille son quatrième méga patch

Le titre du studio The Farm 51 Chernobylite, dont la preview est disponible ici, a vu débarquer hier son quatrième méga patch incluant deux nouvelles zones ainsi que diverses améliorations techniques.

Pripyat et Web of Lies

De nouvelles quêtes seront ajoutées ainsi que deux nouvelles zones à explorer que sont Pripyat la célèbre et triste ville juste à côté de Tchernobyl, ainsi que le ‘Web of Lies’ qui vous permettront d’en apprendre plus sur le background lié à des événements passés dans l’une des quêtes du titre.

Olga, un nouveau personnage qu’il vous sera possible de recruter si vous le désirez fera également son apparition. Si le titre vous intéresse, sachez qu’il est encore en accès anticipé mais qu’il bénéficie de mises à jour régulières et qu’il est actuellement à -40% sur GOG ainsi que sur Steam.