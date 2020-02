Chapitre 4 : La Grotte des Entraves Glacées – Darksiders Genesis | Guide complet

Discorde et Guerre continuent leur aventure en Enfer dans Darksiders Genesis, avec cette fois-ci une expédition au sein de la Grotte des Entraves Glacées.

Brasier du sud-est

Dans cette zone, votre objectif sera d’allumer quatre brasiers géants disposés aux quatre coins de la map. L’ordre n’a pas d’importance, c’est pourquoi vous pouvez commencer par n’importe lequel. Nous avons choisi de commencer par le brasier du sud-est.

Vous atterrirez au centre de la carte à votre arrivée. Dirigez-vous donc tout de suite au sud-est de la carte pour trouver une première zone inaccessible pour les chevaux de Guerre et Discorde. A partir de cet endroit, dirigez-vous à l’est pour trouver le premier brasier, avec bien entendu, une foule de démons à tuer. Pour l’allumer, il suffit simplement de transférer le feu de brasier en brasier à l’aide de votre Lame Vorpal.

Brasier du sud-ouest

Partez ensuite en direction du sud-ouest, en longeant le rempart sud de la carte. Vous trouverez plusieurs monstres emprisonnés dans la glace, que vous pouvez tuer. Un peu plus au sud, vous verrez un démon un peu plus imposant endormi près d’un coffre. Tuez-le pour récupérer le contenu.

Continuez à vous orienter plein sud-ouest pour trouver une deuxième zone inaccessible à cheval, près de l’endroit où était endormi le monstre. Vous trouverez alors une horde de démons à tuer, ainsi que le deuxième brasier, qu’il faut allumer avec la même technique que le premier.

Brasier du centre

Vous pouvez ensuite longer le coin le plus à l’ouest de la map pour arriver à votre prochain objectif. Ce brasier se situe tout juste à gauche de votre point d’arrivée dans le niveau. Vous trouverez de nombreux ennemis, relativement faibles, mais qui peuvent vous infliger beaucoup de dégâts à cause des traînées de lave qu’ils laissent. Allumez ensuite le brasier, et ouvrez le coffre à proximité au nord.

Brasier du nord

En longeant le flanc ouest et en se dirigeant au nord, vous arriverez à un embranchement. Prenez tout d’abord le chemin le plus au nord pour trouver des créatures en pleine prière devant une statue géante. Tuez-les et brisez la sphère d’âme au dessus d’eux, puis ouvrez le coffre derrière la statue pour récupérer une amélioration d’élémentaire pour Guerre, Brandon Ardent.

Revenez ensuite sur vos pas et prenez le chemin de gauche. Là encore, des ennemis vous attendent avec le dernier brasier au bout de chemin, qu’il faudra allumer.

Une fois que les quatre brasiers sont allumés, un portail va s’ouvrir à l’endroit même où vous avez atterri dans le niveau, c’est-à-dire au centre de la carte. Rejoignez ce portail pour continuer.

Gorge des Vents de glace

Après avoir combattu les ennemis sur votre route, prenez le chemin de droite, sautez par dessus les trous jusqu’à arriver dans une nouvelle salle. Ramassez la Pièce à proximité, puis allez au sud pour en trouver une autre flottant au dessus d’un ravin. Allez au nord, prenez les escaliers, et une serrure vous empêchera de passer, réveillant ainsi les démons enfouis sous la glace.

Une fois la victoire remportée, brisez la serrure, ouvrez le coffre à gauche et préparez-vous à traverser le portail rouge-violet (attention, vous ne pourrez plus revenir sur vos pas avant quelques minutes). Le pont sur lequel vous vous trouverez tombera alors en ruine, et il faudra vite le traverser pour ne pas échouer.

De l’autre côté du parcours, vous trouverez la carte du niveau. Avancez et ouvrez le coffre au bout du chemin, sautez sur la poutre en bois et descendez. Une fois tout en bas de la poutre, vous pourrez sauter sur la poutre suivante sans vous faire emporter par le courant d’air.

Remontez et brisez le sceau devant vous, qui garde l’accès à la Bombe du Néant, qui vous permet de créer des portails sur des endroits bien spécifiques, façon Portal.

Lancez ensuite une bombe sur le socle avec l’icone violette à c$ôté de vous, puis une autre de l’autre côté du ravin, afin de sauter dans le portail.

Une fois de l’autre côté, lancez une autre bombe sur le socle en hauteur sur la gauche. Prenez ensuite une bombe explosive tout à droite, et lancez-là à travers le portail par lequel vous venez d’arriver, pour que la bombe traverse le portail et aille se coller à la poutre, en face du socle en hauteur. Le pilier va alors s’effondrer, ce qui vous permettra de continuer votre progression.

Vous arriverez ensuite dans une arène avec plusieurs ennemis à combattre. Battez-les, continuez votre chemin jusqu’à voir un coffre et une Pièce. Un embranchement vous sera ensuite proposé. Le chemin de gauche vous permet d’activer un portail qui vous renverra au début du donjon, si vous souhaitez ramasser des collectibles.

Si vous suivez le chemin principal, vous arriverez devant le mini-boss du niveau, le Chien en fusion. Commencez par vous occuper des mages aux alentours dans un premier temps, avant de vous attaquer au monstre. Faites attention à ses attaques à distance, qui infligent de lourds dégâts, et n’oubliez pas d’éliminer le menu fretin pour récupérer des orbes de vie.

Une fois ce boss battu, montez sur les rambardes à gauche pour ramasser une Pièce, puis pour lancer une Bombe du Néant sur le socle en face de vous. Redescendez ensuite vers la grande porte pour activer le deuxième socle de la Bombe du Néant.

Attrapez ensuite une vraie bombe et lancez-la dans le premier portail, pour qu’elle active le levier en hauteur près de la porte. Traversez-la et ramasser ce pour quoi vous êtes venu ici pour terminer ce chapitre.