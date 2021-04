Century : Age of Ashes repousse encore son accès anticipé, une version console évoquée

Présenté pour la toute première fois lors des Game Awards en fin d’année dernière, Century : Age of Ashes est un titre qui semble avoir tapé dans l’œil de pas mal de joueuses et joueurs. Prévu pour le tout début d’année, le titre a déjà été reporté plusieurs fois pour peaufiner son expérience. Janvier, février, mars, puis prévu jusqu’ici pour le mois d’avril, cela n’étonnera personne si l’on vous dit qu’un nouveau report a été annoncé.

Pour améliorer l’expérience

Développé par les français de Playwing, Century : Age of Ashes semble avoir connu un petit succès lors de la dernière phase de bêta ouverte en mars dernier : celle-ci a rassemblé plus de 250 000 personnes pendant sa dizaine de jours de disponibilité, contre les 10.000 présents lors de l’alpha qui a eu lieu en janvier.

Bien que prévu d’abord en accès anticipé, le titre veut peaufiner son expérience avant son arrivée. Le succès de la bêta et les attentes de la communauté ont rehaussé les ambitions du studio qui veulent faire du jeu « la meilleure expérience qui soit ». Cela permettra d’améliorer le titre en fonction de derniers tests et de prendre en compte les nombreux retours.

Bientôt sur consoles ?

Dans son communiqué, Playwing annonce aussi une bonne nouvelle : une version console du titre est actuellement à l’étude. Si cela ne vient en aucun cas confirmer que le jeu arrivera sur PlayStation / Xbox, cela laisse la porte grande ouverture, et on imagine que si l’early access se déroule bien, on peut espérer une arrivée sur nos machines de salon.

Bref, il va falloir être patient puisque cette fois-ci, le studio ne préfère pas donner de période de sortie. Century : Age of Ashes est tout simplement repoussé à « 2021 » sans plus de précision, avec tout de même l’espoir de sortir le jeu avant la fin de l’année sur PC.