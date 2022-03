Dans Elden Ring, vous pourrez vous aider d’esprits à invoquer avec des Cendres, des parchemins bien utiles qui vont vous offrir une aide précieuse contre les boss et dans certains donjons. Parmi les cendres que l’on peut trouver, on va parler ici des Cendres de bandit squelette.

Ces dernières se trouvent dans les Nécrolimbes à l’est de l’Académie de Raya Lucaria et un peu plus au sud de la cabane de l’artiste qui héberge un tableau. Il faudra battre un Tibia Mariner qui vogue sur les maigres cours d’eau de cette zone.

Où trouver les Cendres de bandit squelette ?

Emplacement : Dans les Nécrolimbes à l’est de l’Académie de Raya Lucaria

Partez du site de grâce Nord de la chaussée de Liurnia et progressez au nord en empruntant la colline sur votre droite. Néanmoins, si vous avez débloqué le point de téléportation de la Cabane de l’artiste plus au nord, partez de cet endroit pour vous diriger vers le sud, cela sera plus rapide.

Vous arriverez alors sur le site d’un maigre cours d’eau sur lequel progresse un squelette batelier. Déclenchez l’affrontement avec le Tibia Mariner. Ce combat est plutôt simple et ce dernier vaincu, vous récupèrerez les Cendres de bandit squelette.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.