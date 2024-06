Caravan SandWitch montre un peu plus de gameplay et annonce une démo disponible dès maintenant sur Steam

Caravan SandWitch montre un peu plus de gameplay et annonce une démo disponible dès maintenant sur Steam

The First Descendant : Le shooter free-to-play de Nexon sera disponible dans quelques jours

The First Descendant : Le shooter free-to-play de Nexon sera disponible dans quelques jours

The Talos Principle 2 s’offre un épilogue avec un DLC Road to Elysium prévu pour le 14 juin

The Talos Principle 2 s’offre un épilogue avec un DLC Road to Elysium prévu pour le 14 juin