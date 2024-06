Une réactualisation encore bien mystérieuse

Lorsque l’on imaginait un retour de Dead Rising, on ne penserait pas que cela passerait par un énième remaster du premier épisode. C’est pourtant le chemin qu’a choisi Capcom avec Dead Rising Deluxe Remaster, dont on ne sait pratiquement rien pour l’instant. L’éditeur japonais a officialisé l’existence du projet en prenant tout le monde de court avec un premier teaser vidéo, dans lequel on peut voir quelques secondes du rendu in-game du jeu. Le résultat est finalement assez propre (au point de faire penser à un remake), mais il faudra en voir plus pour juger de la nécessité de ce remaster.

Et c’est tout ce que l’on saura sur ce remaster. Capcom a décidé de ne pas en dire plus tout de suite et nous demande de rester patients jusqu’à la publication de nouvelles informations. Le contenu et les changements potentiels du remaster n’ont pas été évoqués.

Si l’on en croit cette vidéo, Dead Rising Deluxe Remaster devrait sortir sur les plateformes de dernière génération, à savoir PS5 et Xbox Series (en plus du PC). Cependant, aucune plateforme n’a été officiellement confirmée pour le moment.