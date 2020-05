Cannibal Cuisine : le party-game se trouve une date de sortie

Annoncé en fin d’année dernière, le Overcooked très épicé Cannibal Cuisine se trouve enfin une date de sortie et débarquera sur PC et Nintendo Switch le 20 mai. Aiguisez vos couteaux et préparez-vous, le dieu cannibale Hoochooboo n’attend plus que vous !

Vous reprendriez bien un peu de chair humaine ?

Dans Cannibal Cuisine, comme son nom l’indique, vous ne cuisinerez ni pizza ni hamburger. Du moins, pas avec les ingrédients classiques. En effet, vous allez devoir combattre les touristes pour récupérer leur viande et relevez des défis spéciaux pour impressionner vos amis et prouver vos qualités culinaires.

Avec une campagne comprenant pas moins de 24 niveaux, choisissez parmi les 4 chefs et alternez entre les cueilleurs de fruits et les chasseurs de touristes pour obtenir des plats 3 étoiles. Vous pourrez également participer à des concours culinaires, que ce soit en local ou même en ligne.

En attendant la sortie, Rocket Vulture propose une version démo gratuite qui vous permettra d’essayer Cannibal Cuisine avant de l’adopter le 20 mai prochain. Le titre sera disponible sur Steam et le Nintendo eShop au prix de 12,99€. Une réduction de 25% sera appliquée à la sortie du jeu.