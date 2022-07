Bungie serait en train de préparer un jeu mobile Destiny avec NetEase

Il n’est maintenant plus très rare de voir des FPS à succès avoir droit à leur contrepartie sur mobile, comme en témoigne Apex Legends Mobile ou les jeux de la licence Call of Duty. Il se pourrait que la prochaine licence à aller lorgner du côté du marché mobile soit Destiny, puisque le site The Game Post nous apprend que Bungie serait actuellement à l’œuvre pour porter sa licence phare sur ces plateformes.

Un jeu mobile qui serait en développement depuis deux ans

Le site en question indique avoir repéré la mention d’un « FPS mobile non-annoncé » sur la page d’un artiste en provenance de NetEase, indiquant travailler en collaboration avec Bungie. The Game Post rajoute qu’une source proche de l’éditeur chinois aurait précisé qu’il s’agirait bien d’un jeu mobile Destiny, sur lequel le studio travaillerait depuis maintenant deux ans. Il se pourrait que ce jeu mobile Destiny soit complétement différent de Destiny 2, et ne soit pas un simple portage, mais un titre à part entière.

VGC nous rappelle aussi que NetEase est l’un des actionnaires de Bungie, après avoir investi 100 millions de dollars dans le studio. Développer un jeu mobile Destiny serait aussi en adéquation avec les volontés de PlayStation, qui possède maintenant le studio et qui souhaite décliner ses licences phares sur mobiles.

Pour le moment, rien n’a été confirmé, mais voir la licence débarquer sur ces plateformes n’aurait rien d’étonnant.